Краснодарского застройщика обязали погасить зарплатную задолженность на 32 млн рублей

В Краснодаре коммерческую строительную компанию обязали погасить долги перед сотрудниками по заработной плате в общей сумме 31,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, организация не выплатила зарплату с ноября 2022 года по март 2023 года. Полностью выплаты не получили 42 сотрудника предприятия, частично — еще 133.

«При этом у директора имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но он перечислял денежные средства на иные нужды»,— говорится в сообщении.

В отношении 44-летнего экс-директора предприятия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В связи с погашением долга мужчину освободили от ответственности за данное правонарушение.

Анастасия Донскова

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