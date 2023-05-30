Росприроднадзор намерен взыскать почти 263 млн рублей с ПАО «ЧМК»

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о взыскании почти 263 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел 29 мая. Заявление пока не принято к производству.

В начале мая Уральское управление Росприроднадзора сообщало о проведении плановой выездной проверки на ЧМК. Надзорное ведомство проверяло как предприятие соблюдает требования природоохранного законодательства, анализировало разрешительную и отчетную документацию. Для оценки воздействия комбината на окружающую среду были отобраны пробы сточной и природной воды, промышленных выбросов, отходов производства и потребления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году Металлургический районный суд Челябинска по иску Росприроднадзора взыскал с ЧМК 47 млн руб. ущерба, причиненного реке Миасс из-за сброса недоочищенных производственных стоков. Апелляционная инстанция оставила решение в силе, предприятие выплатило ущерб в 2021 году.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте