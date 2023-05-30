Таможенники передали соцучреждениям Урала 32 тыс. упаковок крема для рук

Сотрудники таможни передали учреждениям социальной защиты Челябинской и Свердловской областей 1,4 тыс. коробок контрафактного крема для рук. Об этом сообщают в Уральском таможенном управлении.

Партию нелегальной косметики стоимостью более 4 млн руб. инспекторы изъяли в сентябре прошлого года. Ее из Узбекистана ввез индивидуальный предприниматель из Челябинска, который занимается оптовой торговлей. Таможенники выявили, что на 32 тыс. упаковок крема нелегально используется чужой товарный знак. Их доводы, а также качество и безопасность контрафактного товара, подтвердила экспертиза.

На перевозчика был составлен административный протокол за нарушение прав интеллектуальной собственности.

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