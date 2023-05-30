Количество погибших в пожарах в Башкирии выросло на 30%

По итогам пяти месяцев в Башкирии произошло более 4,7 тыс. пожаров, в которых погибли 137 человек. Это на 41 погибшего больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по республике Марат Латыпов. Рост погибших в МЧС связывают с участившимися случаями групповой гибели при пожарах: в 17 пожарах погибли 40 человек.

Большинство погибших (50 человек) были пенсионерами, 33 – безработными, восемь – инвалидами, также трое бездомных и двое детей. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем, на втором месте — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Также зафиксировано 236 случая поджогов.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте