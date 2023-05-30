Дом, в котором жил и умер Яблочков, может быть отреставрирован в Саратове

Собственники саратовского дома, в котором жил физик-электротехник Павел Яблочков, получили охранное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба комитета культурного наследия региона.

Речь идет о памятнике федерального значения «Здание гостиницы, где в одном из номеров жил и умер физик-электротехник Павел Николаевич Яблочков» на ул. Горького, 35.

«Обязательство предписывает собственникам разработать проект на проведение работ по сохранению, а затем реализовать его на объекте культурного наследия с помощью специальной лицензированной организации. Отметим, ранее собственники установили информационную надпись с наименованием памятника», — говорится в релизе.

Дарья Васенина