В Анапе откроют «Сыроварню»

В Анапе планируют открыть ресторан сети Novikov Group «Сыроварня». Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал сети ресторанов «Сыроварня» Фото: портал сети ресторанов «Сыроварня»

«Это будет первый в истории курорта сетевой ресторан премиального сегмента. В нем создадут все условия для спокойного и семейного отдыха»,— говорится в сообщении.

Сыры будут специализацией заведения. В меню ресторана также будут предложены паста ручной работы, итальянская пицца из дровяной печи, простые блюда европейской кухни.

Концессионное соглашение о создании на территории города нового ресторана было подписано в Москве в рамках форума «Неделя российского ритейла 2023». Договор подписали глава департамента потребсферы Кубани Роман Куринный и начальник управления потребительской сферы Анапы Максим Сердюк.

Холдинг Novikov Group основан в 1991 году. К настоящему времени компания объединяет не менее 250 концептуальных проектов в РФ и за рубежом.

Анастасия Донскова

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