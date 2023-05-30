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В Сочи возводят центр гастротуризма

В Сочи, на территории курорта Красная Поляна строится многофункциональный центр гастрономического туризма, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соглашение о строительстве было подписано в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. В настоящий момент объект готов на 37%.

Как сообщил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев, центр гастрономического туризма включает в себя ресторанный комплекс и дегустационные залы. На сегодня полностью готовы фундамент и перекрытия цокольного этажа. Здесь будут располагаться производственные цеха по приготовлению и хранению гастрономической продукции.

По словам господина Воробьева, сейчас строители возводят стены и колонны будущего здания. По итогам реализации проекта будет создано свыше 60 новых рабочих мест. На курорте Красная поляна появится новое место притяжения для туристов со всей России.

Кроме того, в рамках реализации данного проекта будет построен большой гостиничный комплекс «Зеленая резиденция» и общежитие для сотрудников курорта на 320 мест.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, на Кубани более 30 объектов гастрономического туризма. Это площадки, где туристы знакомятся с культурными традициями края. Особенности кубанской кухни отражают историю развития региона, менталитет населяющих его народов, их единство. Спрос на гастрономические туры с каждым годом увеличивается.

Напомним, в 2022 году, в рамках Петербургского международного экономического форума, НАО «Красная Поляна» представило новые инвестиционные проекты общей стоимостью 37 млрд руб., реализация которых запланирована до 2026 года. Среди инвестпроектов — центр гастрономического туризма, многофункциональный комплекс «Зеленая резиденция», а также Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка».

Андрей Пугачев

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