ТРЦ «Триумф Молл» вновь выставили на продажу в Саратове

ПАО «Сбербанк» выставило на торги саратовский ТРЦ «Триумф Молл». Об этом сообщает Российский аукционный дом.

Лот состоит из 100% долей «Инвестиционно-ипотечной компании», которая владеет торгово-развлекательным центром, а также прав (требований) банка к организации на сумму 3,7 млрд руб.

Начальная цена лота — 3,85 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимают до 14 июня. Аукцион проведут на федеральной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online.

«Триумф Молл» расположен в центре Саратова на ул. Зарубина, 167. Площадь ТРЦ составляет 58 тыс. кв. м. Его арендный поток превышает 1 млрд руб. в год, а чистая операционная прибыль — 633 млн руб. Окупаемость объекта оценивается в четыре года, что называют «очень хорошим показателем».

«Якорные арендаторы – «Перекрёсток», «Рив Гош», «Спортмастер», «М-Видео», «Снежная Королева», Love Rebublic, всего – более 100 магазинов и фуд-корт», — говорится в описании лота. Также в ТРЦ расположен кинотеатр.

Сбербанк выкупил «Триумф Молл» у израильской компании Mirland Corporation в 2021 году. Ранее его пытались продать за 4,2 млрд руб. в декабре 2021 года и за 6 млрд руб. в сентябре 2020-го.

Дарья Васенина