В Башкирии выявлен первый случай заражения лихорадкой Денге

В Башкирии зафиксирован первый в этом году случай заражения лихорадкой Денге, сообщает республиканский Роспотребнадзор. Житель Уфы почувствовал недомогание на следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ. С повышенной температурой тела и головной болью он обратился в медорганизацию, где ему поставили диагноз.

Заражение вирусом происходит при укусе комарами, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку вирус не передается, говорится в сообщении.

В прошлом году в России было зарегистрировано 122 случая заболевания лихорадкой Денге. Данных по Башкирии за 2022 год нет.

Влада Шипилова

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