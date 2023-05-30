Двоих жителей Башкирии будут судить в Татарстане за убийство 1998 года

Актанышский райсуд рассмотрит уголовное дело против двоих 61-летних жителей Башкирии. Их обвиняют в похищении и убийстве человека, совершенном в 1998 году, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Трагедия произошла в апреле 1998 года. Неизвестный, как полагает следствие, предложил обвиняемым убить 27-летнего жителя Уфы за вознаграждение, последний ранее предъявлял ему финансовые претензии по поводу совместного бизнес-проекта. И 16 апреля мужчины подкараулили потерпевшего в Уфе, насильно посадили в машину и вывезли в Татарстан, затем в 2 км от деревни Старое Сафаров один из уроженцев Башкирии два раза выстрелил в жертву, после чего тот скончался, уточнили в прокуратуре.

Далее обвиняемые оттащили тело погибшего вглубь леса, облили бензином и закопали, чтобы скрыть следы преступления.

Оба обвиняемых находятся под стражей. Вину они не признали.

Заказчик убийства до сих пор не установлен. Дело против него следствие выделило в отдельное производство.

"Ъ-Казань"