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Отделение фонда помощи военным «Защитники Отечества» открылось в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылось отделение фонда поддержки участников спецоперации и их семей «Защитники Отечества». Специалисты организации будут помогать военнослужащим по бытовым и юридическим вопросам, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд открылся на улице Славянской, 8. Там работают юристы, психологи, представители областного правительства, центра занятости, военкомата. В здании оборудован адаптационный зал, пункт проката технических средств реабилитации, библиотека и детская комната.

Федеральный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. Отделения открылись и в других регионах страны, все филиалы заработают с 1 июня.

Ирина Николаева

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