Мужчина, усадивший ребенка за руль BMW в Петербурге, привлек внимание полиции

Полиция Санкт-Петербурга организовала доследственную проверку после появления видеозаписи, на которой маленькая девочка, сидя на коленях отца, управляет автомобилем BMW на одной пз улиц Петроградского района города. Сейчас полицейские устанавливают личность владельца машины, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Видеозапись происшествия сделал очевидец, заметивший за рулем заезжавшего во двор на Ординарской улице черного BMW девочку не старше пяти лет. Автомобиль заехал в один из дворов со скоростью около 5 км/ч.

По ст. 12.7 ч. 3 КоАП (передача управления ТС несовершеннолетнему) водителю может грозить штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав.

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