Сотрудницы УФСИН Ставрополья одержали победы во Всероссийском чемпионате по многоборью

Две сотрудницы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю одержали победы во Всероссийском чемпионате по комплексному многоборью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Ставропольчанка, сотрудница ИК-7 Ксения Назаренко заняла первое место в состязаниях в весе до 65 кг. Теперь девушка войдет в состав сборной ФСИН России и будет представлять страну на международных соревнованиях. Также бронзу завоевала служащая в СИЗО-2 Софья Гнелица, которая выступала в весе до 70 кг.

Всего в чемпионате участвовали 250 спортсменов из 39 регионов. Состязания прошли в Подмосковье. Комплексное единоборство является служебно-прикладным видом спорта, необходимым сотрудникам службы.

Анастасия Назарова