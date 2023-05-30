Мэрию Ярославля обязали построить дорогу к участкам многодетных семей

Фрунзенский районный суд Ярославля удовлетворил требования прокурора о возложении на мэрию города обязанности обеспечить транспортную доступность земельных участков в поселке Куйбышева, предоставленных молодым и многодетным семьям. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прокуратура Ярославля в ходе проверки установила, что в 2020-2021 годах мэрия города предоставила семьям более 30 участков для индивидуального строительства в поселке Куйбышева в Ярославле. При этом к участкам не была обеспечена транспортная доступность, что возлагало на семьи бремя дополнительных финансовых затрат.

Суд решил, что мэрия должна устранить нарушения и обеспечить транспортную доступность. Решение суда еще не вступило в силу, а его исполнение уже поставлено прокуратурой на контроль.

Алла Чижова