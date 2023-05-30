Механизм страхования подрядчиками работ по капремонту домов на весь срок гарантии могут внедрить в Удмуртии

В Удмуртии спецификой проведения работ по капремонту является несбалансированность программы из-за большого количества домов на специальных счетах. При этом решение о формировании такого фонда чаще всего принимают относительно новые многоэтажные дома. В результате этого «домов-доноров» для выполнения работ в оставшейся части домов не хватает, а их объем приходится корректировать исходя из объема собираемых взносов. Об рассказала руководитель Фонда капитального ремонта в регионе Диана Новомейская на окружном совещании по актуальным вопросам реализации программ капремонта субъектов ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, по словам госпожи Новомейской, в регионах остро стоит тема выполнения гарантийных обязательств по капитальному ремонту. В частности, существуют примеры, когда подрядная организация перестает существовать, а гарантийные обязательства по выполненным ею работам остаются.

Для решения данного вопроса было предложено рассмотреть механизм страхования подрядчиками работ по капремонту на весь срок гарантии.

Участники также рассмотрели вопросы ценообразования, банковского обслуживания региональных операторов, страхования, оптимизации работы по взысканию задолженности и технических аспектов проведения работ.