ЦСКА построит футбольное поле в Геленджике

Администрация Геленджика подписала соглашение о сотрудничестве с Центральным спортивным клубом армии Министерства обороны России (ЦСКА). Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Геленджика Фото: пресс-служба администрации города Геленджика

В рамках соглашения в Геленджике построят полноразмерное футбольное поле для филиала спортивной команды.

Филиал ЦСКА в Геленджике существует с 1996 года. На его базе тренируется 256 жителей города-курорта. По заверениям начальника клуба Артема Громова, новая инфраструктура сможет привлечь в Геленджик соревнования федерального уровня.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram