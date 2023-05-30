СМИ сообщают об отмене концерта Дианы Арбениной 12 июня в Краснодаре

Концертный тур лидера российской рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменен. В частности, выступление певицы не состоится 12 июня в Краснодаре во Дворце спорта «Олимп», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В справочной службе концертной площадки «Ъ-Кубань» отмену концерта артистки не подтвердили. Вместе с тем на сайте ДС «Олимп» покупка билетов на выступление Дианы Арбениной недоступна.

Пиар-менеджер артистки на запрос «Ъ-Кубань» по поводу отмены концерта пока не ответил.

Ранее концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих сообщала, что выступления в Нальчике (7 июня), Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня), Волгограде (13 июня), Москве (8 июля) состоятся, несмотря на травму певицы.

Олег Исаев

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