Муниципалитетам Башкирии предоставят субсидии на разработку туристического кода городов

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил порядок предоставления субсидий муниципалитетам на господдержку программ по проектированию туристического кода центра города.

Субсидии будут предоставляться из республиканского и федерального бюджетов при условии привлечения муниципалитетом внебюджетных средств или муниципально-частного партнерства. При этом не менее 0,9% должны составить вложения местных бюджетов. Максимальный уровень республиканского софинансирования установлен в размере 99,1% от затрат. Также для получения финансирования претенденты должны победить в общероссийском конкурсе регионов.

Главным распорядителем субсидий является министерство предпринимательства и туризма Башкирии.

Ранее сообщалось, что на поддержку проектов в области развития туристической инфраструктуры в текущем году выделят гранты от 3 млн до 10 млн руб.

Влада Шипилова

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