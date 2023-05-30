Бывшую сотрудницу ФСИН нашли мертвой в Свердловской области

Пропавшую в Свердловской области пенсионерку ГУФСИН Елену Савину нашли мертвой на Волчихинском водохранилище около поселка Флюс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. 52-летняя женщина пропала 28 мая — ее поисками занимались родственники, сотрудники полиции и волонтеры.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что тело женщины обнаружили примерно в 2,5 метрах от берега на «приличной глубине». Из-за этого полиции пришлось прибегнуть к помощи водолазов. По предварительным данным, история не носит криминальный характер. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.

Следователи проводят процессуальную проверку из-за гибели пенсионерки УИС. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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