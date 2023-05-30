На Кубани за неделю коронавирусом заболели 210 человек

В Краснодарском крае за неделю с 22 по 28 мая коронавирусом заболели 210 человек. По данным администрации региона, самому младшему пациенту три месяца, а самому старшему — 90 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В Краснодаре выявили 62 случая заболевания, в Сочи — 20, в Новороссийске — 16. В Кавказском районе выявили 15 случаев заболевания, в Староминском — 11.

Еще девять человек заболели коронавирусом в Усть-Лабинском муниципалитете, в Апшеронском — восемь. В Горячем Ключе, Крымском и Лабинском районах зарегистрировали по шесть новых случаев, по пять — в Ейском и Мостовском. По четыре заболевших отметили в Анапе, Армавире, Динском и Темрюкском муниципалитетах. По три заболевших выявили в Геленджике и Славянском районе.

По два человека заболели в Абинском, Кореновском, Красноармейском, Новопокровском, Северском районах. Еще по одному — в Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Каневском, Крыловском, Новокубанском, Павловском, Тимашевском, Туапсинском муниципальных образованиях.

С начала пандемии в регионе подтвердили 362 749 случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписали 351 321 человека, скончались 11 202 пациента.

Анастасия Донскова

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