В Самарской области квартиры для переселенцев из аварийного жилья приобретались по завышенной цене

Квартиры для переселенцев из аварийного жилого фонда в Самарской области приобретались при завышенной начальной цене контракта относительно рыночных цен на жилье. К таким выводам пришла счетная палата региона по итогам анализа бюджетных трат на эти цели. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены при анализе расходов чиновников за 2021 – 2022 год. Помимо прочего ряд муниципалитетов проводил приемку и оплату жилых помещений, которые не соответствовали условиям подписанных контрактов.

В самих помещениях зафиксировано низкое качество отделки. При этом проверка зафиксировала разрушение прилегающих территорий домов блокированной застройки. Отчет по итогам аудита направлен главе региона и в областной парламент.

Георгий Портнов