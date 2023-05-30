В Самарской области квартиры для переселенцев из аварийного жилья приобретались по завышенной цене

Квартиры для переселенцев из аварийного жилого фонда в Самарской области приобретались при завышенной начальной цене контракта относительно рыночных цен на жилье. К таким выводам пришла счетная палата региона по итогам анализа бюджетных трат на эти цели. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Нарушения были выявлены при анализе расходов чиновников за 2021 – 2022 год. Помимо прочего ряд муниципалитетов проводил приемку и оплату жилых помещений, которые не соответствовали условиям подписанных контрактов.
В самих помещениях зафиксировано низкое качество отделки. При этом проверка зафиксировала разрушение прилегающих территорий домов блокированной застройки. Отчет по итогам аудита направлен главе региона и в областной парламент.