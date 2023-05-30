«Металлург» принял в состав экс-капитана «Барыса»

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с бывшим капитаном казахстанского «Барыса» Никитой Михайлисом. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год, сообщают в пресс-службе магнитогорской команды.

В профессиональном хоккее Никита Михайлис дебютировал в системе «Барыса», за которую выступал большую часть карьеры. Помимо основной команды, выступал за «Снежных Барсов» и «Номад». В предыдущем сезоне в составе «Барыса» за 58 игр заработал 41 балл.

Также «Металлург» на год продлил контракт с воспитанником магнитогорского хоккея, защитником Георгием Дроновым.

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