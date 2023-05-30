Социальные проекты ЕвроХима стали победителями национальной премии «Наш вклад»

Минерально-химическая компания ЕвроХим заняла первое место в категории «Крупный бизнес» премии «Наш вклад», победителей которой назвало АНО «Национальные приоритеты».

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«Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны, задает ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность. Государство это видит и ценит, – подчеркнул Андрей Белоусов, первый вице-премьер Правительства РФ. – Премия демонстрирует степень вовлеченности предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны».

Компания ЕвроХим второй год подряд становится победителем премии. В этот раз среди номинантов в категории «Крупный бизнес» были также АФК «Система», СУЭК, «Металлоинвест» и другие известные отечественные компании.

В Национальной премии «Наш вклад» были представлено 14 социальных проектов ЕвроХима федерального и регионального масштаба. Так, в городе Новомосковске Тульской области строится центр для одаренных детей «Созвездие», в котором школьники будут получать естественно-научные, физико-математические и IT-компетенции. В Невинномысске Ставропольского края и Кингисеппе Ленинградской области в рамках Национального проекта «Образование», благодаря сотрудничеству ЕвроХима с правительствами регионов и администрациями городов, построены технопарки «Кванториум». В них дети и подростки 10–18 лет получают современное дополнительное образование, ставят опыты, конструируют и программируют роботов, собирают космические аппараты, работают на современных станках.

В рамках Национальных проектов «Культура», «Образование», «Наука и университеты», «Экология», «Жилье» и «Демография» ЕвроХим инвестировал в такие социальные программы, как «Сохраняем наследие», Центры инженерного творчества, Международная Менделеевская олимпиада по химии, «Чистые реки», «Народное ESG», «Города для жизни», «E-Generation» и «Спорт для будущих чемпионов».

В рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федеральной программы «Развитие туристской инфраструктуры» ЕвроХим реализует в городах Ковдор Мурманской области и Котельниково Волгоградской области социально-культурные проекты брендирования городов «Ковдор – столица Гипербореи» и «Котельниково – земля героев». Также во всех регионах присутствия компании, в соответствии с федеральной программой «Сохранение лесов», осуществляется проект «Лесовосстановление».

Усольский калийный комбинат в рамках реализации программы по компенсационному лесовосстановлению участвует в высадке саженцев елей, сосны на месте бывших вырубок или сгоревших лесов Пермского края. В 2022 году было высажено 150 тыс. саженцев. Сотрудники комбината активно подключаются к различным экологическим инициативам, активно участвуют в субботниках, экоквесте «Чистые игры», Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», а также занимаются благоустройством городских территорий.

ООО «ЕвроХим-УКК»