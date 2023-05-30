Реальные доходы жителей Удмуртии увеличились на 2,3% по итогу января-марта 2023 года

По итогу первого квартала 2023 года жители Удмуртии получили 126,2 млрд руб. денежных доходов, что на 11,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным Удмуртстата, номинальные среднедушевые доходы выросли на 12,2% и составили 29 178 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Однако реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, увеличились на 2,3%.

При этом 68% или 19,8 тыс. руб. своих доходов жители тратили на покупку товаров, а также оплату услуг — 6,21 тыс. руб. (21%). Неизменно лидерами среди покупок остаются алкоголь (1299 руб.), мясо и мясные продукты (1251 руб.), а также бензин автомобильный (1116 руб.).

Среди платных услуг большая часть расходов приходится на оплату коммунальных услуг — 1952 руб. в месяц, медицинских — 632 руб., транспорта — 619 руб., телекоммуникационных — 571 руб. Обязательные платежи и разнообразные взносы, включая уплату процентов по кредитам, составили 4 тыс. руб. на человека в месяц (14% доходов).

Сбережения населения во вкладах увеличились на 693 млн руб., тогда как в первом квартале 2022 года зафиксировали их уменьшение на 5,3 млрд руб. Прирост задолженности по кредитам составил 10,5 млрд руб., годом ранее — 9 млрд руб.