На фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге покажут 30 спектаклей

С 20 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет XVI Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В основной программе — 30 спектаклей, в офф-программе — 13 событий. Фестиваль пройдет на сцене Коляда-театра, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета «Щелкунчик», Театра музыкальной комедии, Театра кукол, Учебного театра ЕГТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие театрального фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Коляды, на фестиваль было подано более 70 заявок. В основную программу вошло 30 постановок таких театров, как Буинский государственный драматический театр (республика Татарстан), Серовский театр драмы имени Чехова, Театр на Обочине (Пенза), Театральная компания Les Partisans (Ижевск), Независимый театр «Неотения» (Москва) и другие. Театральный труппы представят следующие спектакли: «Песочница с вайфаем», «9Б», «Полярная болезнь», «Лучший горох в городе», «Игра в фанты» и другие постановки.

Офф-программу откроет читка пьес, написанных в рамках проекта «Made in Serov», актерами Серовского театра драмы имени Чехова. В программу включен показ эскизов таких спектаклей, как «Бесконечное окно» (по пьесе Руслана Шилкина) и «Идол» и «Ушко» (по пьесам Евгении Перминовой) режиссера Александра Балыкова, «Чэчэвэ» (по пьесе Олега Богаева) режиссера Ивана Федчишина и другие, а также — кинопоказ фильмов Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». Кроме того, в офф-программу вошли спектакли «Фауст» и «Мария Стюарт», которые представит Петербургский камерный театр ТОК.

В рамках музыкального фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки) 23 июня возле Коляда-театра расположится одна из площадок, на которой состоится концерт учащихся Уральской специальной музыкальной школы.

Фестиваль «Коляда- Plays» проводится с 1994 года. На нем показывают спектакли разных театров по пьесам драматурга Николая Коляды и его учеников. Впервые состоялся на сцене Свердловского государственного академического театра драмы. С 2008 года фестиваль проходит ежегодно. В прошлом году гран-при получил молодежный театр «Ангажемент» имени Загоруйко (Тюмень) за спектакль по пьесе Валерия Шергина «Вий. Легенда» режиссера Рината Киякова.

Анастасия Таначева

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