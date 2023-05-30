Челябинская компания разрабатывает нейростимулятор с обратной связью

Производитель медицинской техники из Челябинска, ООО «Медицинские системы», разрабатывает новую версию аппарата для электростимуляции центральной нервной системы. Серийное производство прибора планируется запустить в конце 2023 года. Об этом в ходе встречи с представителями компании «Астери Эл» и Сбербанка рассказал директор «Медицинских систем» Игорь Белов.

Проект аппарата нацелен на импортозамещение дорогостоящего американского оборудования. Он реализуется совместно с челябинской компанией «Астери-Эл», которая разрабатывает для прибора электронные компоненты и программное обеспечение нижнего уровня. Также партнером выступает научно-исследовательский центр имени академика Г. А. Илизарова (Курган).

После внедрения в серийное производство текущей версии системы, планируется ее дальнейшее развитие и совершенствование. В частности, новые версии аппарата получат канал обратной связи. Это позволит более эффективно оказывать помощь пациентам с эпилепсией или с нарушением функции самостоятельного дыхания.

«Функция обратной связи предусматривает внедрение в тело пациента датчиков, которые фиксируют изменения характерных параметров жизнедеятельности. К примеру, когда у пациента нарушается функция дыхания, изменяется содержание углекислого газа и кислорода в крови. Зафиксировав такие изменения, аппарат сможет запустить сеанс стимуляции и восстановить дыхание. Если аппарат зафиксирует приближение приступа эпилепсии, уловив резкое повышение активности головного мозга, то сможет предотвратить его за счет автоматического включения стимуляции», — пояснил Игорь Белов.

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