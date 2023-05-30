Бахчисарайский цементный завод передадут в государственную собственность

Национализированный Бахчисарайский цементный завод передадут в госсобственность. Помимо этого в собственность ГУП «Крымэнерго» перейдет часть оборудования национализированных солнечных электростанций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем, он может давать до 100 МВт. Оплата электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями, будет осуществляться по стандартному тарифу»,— отметил Сергей Аксенов.

Ранее в 2017 году Бахчисарайский цементный завод был выставлен на продажу самими акционерами. По данным источников «Ъ», одним из владельцев комбината, который обеспечивал половину спроса на полуострове, называли экс-депутат Верховной рады Украины Давида Жванию. Производство оценивалось экспертами в 40 млн долларов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"» зарегистрировано в Бахчисарае в 2000 году. Руководителем временной администрации является Алексей Дранный. Выручка за 2022 год составляет 2,1 млрд руб., а чистая прибыль — 250,3 млн руб.

Олег Исаев

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