На Донбассе погибли два бойца ЧВК «Вагнер» из Осы

В ходе боев на Донбассе погибли двое бойцов ЧВК «Вагнер» из Осинского округа — Дмитрий Боков и Сергей Карташов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Сергей Карташов и Дмитрий Боков показали пример мужества и героизма на поле боя и до конца остались верными воинской присяге. Они погибли, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины»,— сообщается на странице Осинского округа в соцсети.

Официальная церемония прощания с погибшими военнослужащими состоится 30 мая в 10:30 по адресу: Оса, ул. М. Горького, 71 (Осинский центр культуры и досуга).