В Краснодаре детскую школу искусств отремонтируют за 21 миллион рублей

В краснодарской школе искусств № 11 имени Арно Бабаджаняна до конца 2023 года сделают капитальный ремонт фасада, сетей электроснабжения и электроосвещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным краевой администрации, на капитальный ремонт выделено более 21 млн руб. в рамках нацпроекта «Культура». В школе уже стартовали ремонтные работы на фасаде, ступенях входной группы, плиткой начали облицовывать цоколь здания.

Школа искусств № 11 имени Арно Бабаджаняна — одно из крупных учреждений дополнительного образования детей в краевой столице. Здесь обучаются порядка 560 ребят по программам музыкального, изобразительного и хореографического искусства.

В учебном заведении три хореографических ансамбля, инструментальные и вокальные ансамбли, четыре хоровых коллектива, два из которых носят звание «образцовый». Дети, которые здесь занимаются, становятся лауреатами региональных, всероссийских и международных художественных выставок, побеждают на конкурсах исполнительского мастерства.

Как сообщает пресс-служба администрации края, в течение 2023 года на Кубани в рамках нацпроекта «Культура» будет отремонтированы восемь детских школ искусств — в Краснодаре, Ейске, Курганинском, Крыловском Кавказском, Кореновском, Усть-Лабинском, Крымском районах.

Андрей Пугачев