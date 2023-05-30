Количество жителей Удмуртии снизилось на 1,55 тысячи человек за три месяца

Численность населения Удмуртии за январь-март сократилась на 1,55 тыс. человек. регион потерял жителей в основном за счет естественной убыли, сообщает Удмуртстат. По данным на 1 января в республике постоянно проживало 1,44 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По итогу трех месяцев в республике родился 3131 ребенок и умерло 4675 человек. Рождаемость в Удмуртии упала на 4,3%, а смертность снизилась на 11,4%.

Всего за январь-март в Удмуртии зарегистрировали 1266 браков, что на 2,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Количество разводов, напротив, увеличилось на 13,5% и достигло 1374.

Отмечается, что за первые три месяца года в Удмуртию из других регионов и стран прибыло 2534 человека, выбыло — 2545 человек. Миграционная убыль составила 11 человек. Основным ее источником стала межрегиональная миграция. Со странами СНГ и другими зарубежными странами миграционный прирост составил 48 и 83 человека соответственно.