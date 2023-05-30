«Южуралмост» признали банкротом из-за 72,5 млн рублей долга

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего крупного регионального дорожного подрядчика — АО «Южуралмост». В отношении магнитогорской компании введено конкурсное производство, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании «Южуралмоста» банкротом в марте 2023 года подало ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ, Челябинск). Размер требований кредитора составляет 72,5 млн руб.

В 2015–2018 годах «Южуралмост» был крупнейшим дорожным подрядчиков в Челябинской области, с марта прошлого года организация находится в процессе ликвидации. В ноябре 2022 года суд в рамках рассмотрения дела о взыскании с компании 21,8 млн руб. в пользу областного Фонда социального страхования (ФСС) запретил ликвидацию компании. В мае иск ФСС региона был удовлетворен.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте