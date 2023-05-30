В Сочи «решальщика» будут судить за попытку присвоить 50 млн рублей

Передано в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Краснодара, который выдавал себя за решальщика при урегулировании якобы спорной сделки с землей в Сочи и просил за свои услуги 50 млн руб., сообщает краевое следственное управление СКР. Мужчина убеждал застройщика, что участок под апартаментами якобы используется незаконно, но негативных последствий можно избежать при условии передачи ему денежных средств.

Противоправную деятельность злоумышленника выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным правоохранительных органов, в декабре 2022 года мужчина узнал, что участок на Курортном проспекте в Хостинском районе, арендованный одной из сочинских фирм для строительства апартаментов, ранее являлся федеральной собственностью.

Злоумышленник приехал в офис организации и сообщил руководителю, что земля якобы получена застройщиком незаконно, и договор аренды в ближайшее время будет расторгнут. При этом мужчина заявил, что у него имеются обширные связи в органах власти, и он готов помочь в урегулировании ситуации при условии передачи ему 5 апартаментов общей стоимостью 100 млн руб. в строящемся комплексе. Затем решальщик снизил требования до 50 млн руб.

Руководитель фирмы-застройщика сообщил о ситуации в правоохранительные органы, 14 марта 2023 года в одном из кафе в Сочи фигурант получил от представителя застройщика 15 млн руб. – часть требуемой суммы, после чего был задержан. В ходе расследования обвиняемый признал вину, ему избрана мере пресечения в виде домашнего ареста.

Анна Перова, Краснодар