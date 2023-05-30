Выручка предпринимателей Удмуртии выросла на 17,7 млрд рублей в 2022 году после образовательных программ

В Удмуртии по итогу 2022 года выручка предпринимателей и самозанятых, которые учились в акселерационных программах, посещали семинары и вебинары, выросла на 17,7 млрд руб. В частности, речь идет об инструментах, предоставляемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Наши молодые предприниматели до 25 лет благодаря только одним грантам увеличили выручку более чем на 80 млн руб.»,— отметил господин Сунцов.

Кроме того, в прошлом году для бизнеса действовало несколько программ льготного кредитования. В их числе займы от 1% годовых в Удмуртском фонде развития предпринимательства, льготные кредиты в рамках совместной программы республики с Корпорацией МСП и МСП Банком. Так, получатели этих денег перечислили в бюджет Удмуртии 2,1 млрд руб. налогов, а средний рост по сравнению с 21 годом составил порядка 36%.

«Они также приняли на работу 6870 новых сотрудников, а средний рост выручки всех трех категорий — почти 7,3 млрд руб.»,— рассказал Константин Сунцов.

Резиденты промышленных парков увеличили среднесписочную численность работников на 110 человек. Их выручка выросла почти на 72% и составила порядка 5 млрд руб.