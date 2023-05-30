В Татарстане предложили использовать проводные беспилотники для фиксации нарушения ПДД

В Татарстане могут начать использовать проводные беспилотники для того, чтобы фиксировать нарушения ПДД. С таким предложением на заседании комитета Госсовета республики по законности и правопорядку сказал главный госавтоинспектор региона Рустем Гарипов.

По его словам, возможность использования проводных беспилотников проработала ГИБДД вместе с Университетом Иннополис. Речь идет о нарушений правил въезда на «встречку». В дальнейшем такую практику предлагают распространить и на фиксацию других нарушений ПДД.

"Ъ-Казань"