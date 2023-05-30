Выпускники из Черноземья взяли в Сбербанке кредиты на высшее образование на 230 млн рублей

Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) за последние четыре года выдал в макрорегионе образовательных кредитов на сумму порядка 230 млн руб., сообщили в пресс-службе финорганизации. В январе-мае 2023 года таких кредитов было выдано на 38 млн руб.

Как уточнили в банке, за прошедшие пять месяцев 2023-го больше всего кредитов было оформлено в Воронежской области, наиболее населенной в Черноземье. Воронежские выпускники оформили образовательных кредитов по льготной ставке с господдержкой в 3% годовых на порядка 10 млн руб.

«Образовательный кредит позволяет начать обучение до получения доходов,— сообщила зампред ЦЧБ Наталья Цыкал.— В дальнейшем выплатить основной долг студент может после окончания вуза, оформившись на работу по специальности».

Сергей Калашников

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