В Екатеринбурге и Верхней Пышме реконструируют две подстанции за 2,6 млрд рублей

Компания «Россети Урал» направит 2,6 млрд руб. на реконструкцию подстанций «Свердловская» и «Пышма». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Модернизация подстанции в Екатеринбурге обойдется в 1,2 млрд руб. Полная стоимость реконструкции подстанции «Пышма» составит порядка 1,4 млрд руб. Работы должны быть завершены в этом году.



Модернизация ПС «Свердловская» пройдет в три этапа. Сейчас на объекте идет строительство нового открытого распределительного устройства 110 кВ, общеподстанционного пункта управления, организация современных каналов технологической связи и установка первого силового трансформатора 110 кВ. На втором и третьем этапах запланирована установка второго силового трансформатора 110 кВ, строительство распределительного устройства 35 кВ и закрытого распредустройства 10 кВ.

Подстанцию «Пышма» будут перестраивать для расширения производственных мощностей АО «Уралэлектромедь». Так, объект перенесут с территории предприятия. После завершения реконструкции трансформаторная мощность подстанции будет составлять 120 МВА, что на 25,5 МВА выше существующей.

Одним из ключевых проектов «Россети Урал» также станет строительство нового центра питания 35 кВ в пос. Прохладный, который позволит распределить нагрузку косулинского энергоузла. Также на территории Белоярского городского округа в текущем году энергетики проведут модернизацию высоковольтной сети в населенных пунктах Гусево, Косулино и Прохладный. В результате повысится качество электроснабжения порядка 29 тысяч жителей данных населенных пунктов.