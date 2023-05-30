Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее возбуждено дело по факту смертельного отравления бытовым газом

Следственное управление СКР по Адыгее возбудило уголовное дело по факту смерти 70-летнего жителя аула Хатукай, который погиб от отравления бытовым газом, сообщает ведомство. Следствие проверяет деятельность сотрудников организации, ответственных за обслуживание газового оборудования в частном доме.

По данным следствия, тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в его доме в марте 2023 года. Проверка установила, что в 2007 году хозяин домовладения самостоятельно установил газовое оборудование и вентиляцию, не привлекая специализированную организацию. Следствию предстоит проверить, было ли газоснабжающим организациям известно о самовольной установке оборудования и какие меры были приняты.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим гибель человека.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...