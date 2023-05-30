В Адыгее возбуждено дело по факту смертельного отравления бытовым газом

Следственное управление СКР по Адыгее возбудило уголовное дело по факту смерти 70-летнего жителя аула Хатукай, который погиб от отравления бытовым газом, сообщает ведомство. Следствие проверяет деятельность сотрудников организации, ответственных за обслуживание газового оборудования в частном доме.

По данным следствия, тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в его доме в марте 2023 года. Проверка установила, что в 2007 году хозяин домовладения самостоятельно установил газовое оборудование и вентиляцию, не привлекая специализированную организацию. Следствию предстоит проверить, было ли газоснабжающим организациям известно о самовольной установке оборудования и какие меры были приняты.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим гибель человека.

Анна Перова, Краснодар