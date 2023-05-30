Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ювелирном опыте британского архитектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dezeen.com Фото: dezeen.com

Недавно я читала лекцию про знаменитых архитекторов и созданных ими украшениях. Особенный интерес у аудитории вызвала фигура Захи Хадид и ее ювелирное творчество. И это неудивительно, ведь оно очень интересно и многогранно — от Swarovski до Bulgari. И что стоит отметить отдельно, всем созданным украшениям Хадид смогла передать свой узнаваемый фирменный стиль, но для каждого бренда она нашла свой подход.

Проще говоря, все ее творения безупречно считываются как украшения Захи Хадид, но они совершенно не похожи между собой. Для Swarovski, а это был первый ее широко известный опыт с украшениями, пусть и скорее бижутерией, она создала крупные асимметричные с плавными изгибами украшения, которые так же хорошо работают с телом, как ее здания с пространством вокруг.

Над настоящими украшениями из драгоценных металлов и камней Заха работала с совершенно разными брендами. Коллекцию Silene она создала для The House of Aziz & Walid Mouzannar. И это очень интересный проект архитектора с иракскими корнями для ливанского бренда, в котором Востока ровно столько, сколько нужно. Еще один интересный проект — для не слишком широко известного швейцарского бренда Caspita. В созданных для него кольцах очень хорошо угадывается архитектура таких проектов, как отель Morpheus в Макао.

Для датского бренда Georg Jensen Хадид поработала с серебром, а, кроме того, сделала невероятный стенд на выставке Baselworld, где впервые показывали коллекцию в конце марта 2016 года. Она стала последней показанной при жизни архитектора — 31 марта Заха умерла. Проект для Bulgari, над которым она работала несколько лет, заканчивали и показывали уже без нее.