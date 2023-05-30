Порядка 134 новых автомобилей получат медучреждения Кубани

По национальному проекту «Здравоохранение» закупят транспорт для 42 больниц и поликлиник. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона отметил, что для качественного оказания медицинской помощи важно иметь техническое оснащение учреждений и возможность оперативного реагирования на вызовы. Поэтому автопарк организаций здравоохранения Кубани регулярно пополняется новым транспортом, предназначенным не только для перевозки пациентов и выездов фельдшеров на дом, но и доставки лекарственных препаратов населению.

«Сегодня вручим ключи от 134 автомобилей. Уверен, что новый транспорт облегчит тяжелую работу медиков по спасению жизней»,— поделился Вениамин Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, с начала текущего года больницы и поликлиники получили 33 машины. В прошлом году 56 медицинских учреждений получили 200 новых автомобилей. Всего до конца 2025 года собираются закупить более 1,1 тыс. машин.

Валерия Каманина

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