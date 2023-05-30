Путин освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности заместителя министра юстиции Алису Безродную. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алиса Безродная в 2011 году

Фото: Министерство юстиции РФ Алиса Безродная в 2011 году

Фото: Министерство юстиции РФ

Как уточнили ТАСС в Минюсте, Алиса Безродная покидает свой пост из-за перехода на другую работу. В министерстве также отметили, что госпожа Безродная на протяжении долгого времени возглавляла «одно из самых трудоемких и сложных направлений», курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов.

Согласно информации на сайте Минюста, Алиса Безродная с 2016 по 2019 год была директором Департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов. С 1 апреля 2019 года указом президента назначена заместителем министра юстиции. За трудовые успехи госпожа Безродная награждена медалью Столыпина второй степени.

Милена Костерева