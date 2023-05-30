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Уполномоченным по правам человека в Ярославской области назначен Сергей Бабуркин

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин назначен на новый пятилетний срок, сообщили в Ярославской областной думе.

Сергей Бабуркин

Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума

Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума

Ранее дума рекомендовала Сергея Бабуркина федеральному уполномоченному по правам человека. После согласования кандидатуры депутаты подтвердили назначение голосованием. За кандидатуру господина Бабуркина проголосовали 40 депутатов, 1 воздержался.

Сергей Бабуркин работает омбудсменом в 2013 года, с момента создания института региональных уполномоченных. На следующем заседании думы омбудсмен принесет присягу.

Антон Голицын

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