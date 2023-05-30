Чановский маслокомбинат рассчитывает в 2023 году увеличить чистую прибыль в 1,7 раза

АО «Маслодельный комбинат Чановский» рассчитывает в 2023 году увеличить выручку на 16,4%, (до 4 млрд руб.), а чистую прибыль – в 1,7 раза (до 230 млн руб.). Как следует из годового отчета компании, себестоимость продаж для этого должны будет снизиться с 3,14 млрд руб. до 2,7 млрд руб.

Для достижения заявленных показателей предприятие планирует нарастить объемы производства и реализации продукции и снизить затраты.

В 2022 году Чановский маслокомбинат увеличил выручку на 18,7% (до 3,44 млрд руб.), чистую прибыль – в четыре раза (до 134 млн руб.). «В 2022 году наблюдается устойчивая тенденция роста выработки молочной продукции, и соответственно, выручки от ее реализации по сравнению с 2021, 2020 годами. Усиление позиции организации на рынке производства молочных продуктов повлекло не только увеличение объема продаж с ключевыми покупателями, но и заключение договоров с новыми покупателями», – говорится в отчете. Там же указано, что основным покупателем продукции комбината в 2022 году было АО «ВБД» (59%, 2,23 млрд руб.).

АО «Маслодельный комбинат Чановский», по данным «СПАРК-Интерфакс» на конец 2015 года, на 71,88% принадлежал АО «Данон Россия». По информации «Союзмолоко», комбинат входил в группу компаний Danone до 2016 года.

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Дарья Решетникова