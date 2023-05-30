В начале июня дорожные работы ограничат движение по пяти адресам в Петербурге

Движение на дорогах в пяти районах Санкт-Петербурга будет ограничено с 1 июня и закрыто в связи с ремонтными работами. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Полностью движение будет закрыто по проспекту Пархоменко от Институтского проспекта до улицы Орбели до 4 июня. Ограничено движение транспорта будет по улице Кустодиева у Поэтического бульвара (до 30 июня), по Менщиковскому проспекту у Нартовской улицы (до 14 июня), по Московскому шоссе у Дизельного проезда (до 10 июня). На одни сутки также частично закроют по Гостилицкое шоссе в Петергофе от Пригородной до Ульяновской улиц.

Кроме того, с 1 июня 2023 года по 27 августа 2024 года реконструкция инженерных сетей ограничит движение по Приморскому шоссе у дома 2, корпус 5, литера А по Лахтинскому проспекту.

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