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Коммерсантъ FM
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Пропажа до Москвы доведет

Что выяснили журналисты об исчезновении Карла-Эривана Хауба

Пропавшего акционера сети OBI якобы заметили в Москве. Пять лет назад он исчез в Альпах при невыясненных обстоятельствах. Карл-Эриван Хауб был одним из самых богатых бизнесменов Германии. Он руководил компанией Tengelmann, которой принадлежал не только ритейлер строительных товаров, но и несколько других крупных европейских сетей супермаркетов. В 2018 году Хауб отправился кататься на лыжах в Швейцарии и с прогулки так и не вернулся. Позже его признали погибшим. Однако журналисты все это время занимались расследованием предполагаемой смерти предпринимателя. Поиски завели СМИ в Россию. Как так получилось? И при чем здесь сотрудница питерского ивент-агентства? С подробностями — Анастасия Таслунова.

Фото: Martin Meissner / AP

Фото: Martin Meissner / AP

Солнечный апрельский день 2018-го, швейцарские Альпы: Карл-Эриван Хауб — один из самых успешных бизнесменов Германии, семьянин, воспитывающий двух детей, — отправляется на лыжную прогулку. Кататься он планирует вне трасс, но погода к этому располагает, а сам предприниматель считается опытным лыжником. Однако с этого момента Хауба больше никто не видел.

Правда, журналисты телеканала RTL утверждают обратное. Они якобы обнаружили фотографии бизнесмена в Москве, снятые уже после смерти. Биометрический анализ показал, что это именно Хауб с вероятностью 90%. Кроме того, вечером перед исчезновением предприниматель был на связи с российским номером на протяжении часа. А в марте 2018-го контактировал с бизнесменом Андреем Суздальцевым, на тот момент акционером «Росеврогрупп».

Кому перешли активы OBI в России

Кому перешли активы OBI в России

Интересы Хауба в России действительно были довольны обширны, отмечает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Связи у Эривана Хауба с Россией долгие — с 2003 года, когда был открыт первый магазин OBI в стране. С точки зрения финансового результата это взаимодействие было достаточно спорное, компания работала с определенными убытками. Он, безусловно, пытался закрепиться на российском рынке, взаимодействовать с "Росеврогрупп", планировалось создание ритейлового бизнеса».

Немецкие журналисты считают, что контакты Хауба с Москвой могли вызвать вопросы у правоохранителей. Кроме того, как отмечают СМИ, бизнесмена подозревали в выводе десятков миллионов долларов со счетов компании Tengelmann, а также в слежке за сотрудниками. Все это, как предполагают журналисты, могло подтолкнуть Хауба к инсценировке собственной смерти.

Есть в этой истории еще и женщина, тоже россиянка — некая Вероника Э., работающая в питерском ивент-агентстве. С ней бывший владелец OBI якобы часто проводил время, их замечали вместе в Сочи и Москве. Сама она предположительно имела связи с сотрудниками ФСБ и умела управлять вертолетом. По мнению журналистов, это идеальный сообщник для инсценировки.

Но все же полностью пропасть с радаров Хауб не мог, полагает руководитель детективного агентства Insider Максим Заболотный: «Все биометрические данные хранятся в аэропортах, в том числе и у ФСБ.

Даже если внешность меняется, биометрия остается. Глаза те же самые, сетчатка. Компьютер опознает данные с 99-процентной вероятностью».

Правдив ли биометрический анализ фотографий из Москвы, предстоит выяснить немецким правоохранителям. Журналисты передали им материалы расследования. Результаты проверки документов ждет и семья Хауба, ведь в 2021-м его официально признали погибшим. После этого наследство родственники успели поделить. Споры вокруг долей в Tengelmann Group продолжались несколько лет.

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Теперь семейное противостояние может вспыхнуть снова, хотя самого Хауба в ближайшее время вряд ли признают «воскресшим», считает адвокат Константин Ерохин: «Пока человек не признан живым, все события, которые связаны с фактом его смерти, продолжают действовать. Конечно, сейчас по ходатайству адвокатов может быть приостановлена реализация каких-то действий, в том числе распоряжение сторонами и наследниками его имуществом и так далее».

Доли, впрочем, вряд ли вернутся к Карлу-Эривану Хаубу, даже если он «воскреснет». Правоохранители, скорее всего, будут встречать бизнесмена с обвинениями — как минимум в уклонении от уплаты налогов.

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Иван Хорушевский

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