«Киношники даже эмблему на автомобиле оставили»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, чем известны автомобили Ульяновского завода в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УАЗ Фото: УАЗ

Послы африканских государств в Российской Федерации уже как минимум второй раз становятся автомобильными ньюсмейкерами, которых цитируют буквально все. В октябре прошлого года глава диппредставительства Уганды в Москве заявил, что его страна готова поставлять в Россию модели с нулевым углеродным следом — хэтчбеки марки Kiira. После этого «электромобили из Уганды» стали на какое-то время настоящим мемом.

А 29 мая этого года не менее громкое заявление сделал посол Центральноафриканской Республики в РФ. Дипломат заявил о планах собирать в его стране внедорожники УАЗ Patriot. «Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно УАЗ, не Lada»,— сказал господин посол.

В Ульяновске, правда, эту новость не подтвердили, но и не опровергли. Представитель компании «Соллерс», владеющей Ульяновским автозаводом, заявил, что там изучают такую возможность, но пока на этом все.

Между тем УАЗовские модели и раньше собирали за рубежом. Например, УАЗ-469, который и сегодня продается у нас под именем Hunter, в разное время где только не выпускали: на Украине, в Азербайджане, на Кубе, во Вьетнаме и даже в городе Бад-Наухайм в ФРГ.

УАЗ Patriot пока не может похвастать столь широкой географией производства. Зато автомобиль этот знают не только в Африке, но и в Латинской Америке, машина успешно продается в Чили, например. А недавно ее узнали и в Италии. Но не благодаря продажам, а из-за успеха сериала «Новый папа», продолжения «Молодого папы», где понтифика играет Джон Малкович.

В центральном эпизоде пятой серии глава Римско-католической церкви едет по площади Святого Петра в Ватикане на «папамобиле», оборудованном на платформе УАЗ «Пикап». Киношники даже эмблему ульяновскую на автомобиле оставили. Кто знает, если бы не санкции, может быть, машина собиралась бы сегодня не только в Центральноафриканской Республике, но и где-то неподалеку от Маранелло или Санта-Агаты-Болоньезе.