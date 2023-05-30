Башкирия рассчитывает получить 6,2 млрд рублей кредита

Башкирия направила в правительство России заявки на предоставление 6,2 млрд руб. в качестве специальных казначейских кредитов, сообщил в Telegram-канале заместитель премьер-министра республики Алан Марзаев.

«Средства пойдут на реализацию проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в городах Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Салават, в Стерлитамакском, Чишминском и Иглинском районах»,— заявил господин Марзаев.

Постановление об утверждении правил предоставления таких займов подписал в конце марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Российские регионы смогут получить специальные казначейские кредиты для реализации инфраструктурных проектов на срок до 15 лет под 3% годовых. Предусмотрено, что кредитные средства будут предоставляться регионам на проектирование, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев и другие цели.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте