Горэлектротранс сжег троллейбус в Петербурге в качестве эксперимента

На Октябрьской набережной неподалеку от вантового моста в Невском районе Петербурга прошли испытания аккумуляторной батареи для троллейбусов на увеличенном автономном ходу. Фактически троллейбус сожгли. Видео во вторник, 30 мая, опубликовал ГУП «Горэлектротранс».

Как пояснили на предприятии, эксперимент прошел на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Цель проведения исследований — получение экспериментальных данных для оценки пожарной опасности литий-ионных аккумуляторов в составе троллейбусов, а также повышение безопасности эксплуатации транспортных средств.

При этом в Горэлектротрансе специально уточнили, что ни один годный для эксплуатации троллейбус не пострадал. Для проведения испытаний использовался списанный транспорт.

Напомним, за последнее время в Петербурге регулярно горели пассажирские автобусы лазурного цвета, поставленные в город в рамках новой модели транспортного обслуживания.

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