Жительнице Удмуртии грозит до 15 лет лишения свободы за убийство женщины из ревности

В Удмуртии перед судом предстанет 46-летняя жительница Сюмсинского района, которую обвиняют в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Причиной трагедии стала ревность, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, 30 марта женщина пришла в соседнюю деревню, где на протяжении двух дней находился ее сожитель. Мужчину она обнаружила в доме одной из местных жительниц, после чего из-за вспышки ревности ударила спящую женщину ножом.

Напавшая скрылась с места преступления, а ее жертва скончалась в результате полученных травм.

В рамках расследования был проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая, а также допросили свидетелей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.