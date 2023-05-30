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На Кубани с нелегального склада изъяли 5,5 тонн контрафактного алкоголя

В станице Старотитаровской Темрюкского района полицейские обнаружили подпольный склад с суррогатным вином, чачей и коньяком, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ходе проверки правоохранители изъяли около 5,5 т алкогольной и спиртосодержащей продукции. Суррогат на складе хранился в канистрах, бочках и пластиковых бутылках. Общая цена контрафактной алкогольной продукции превысила 800 тыс. руб.

Кроме того, полицейские обнаружили на складе шланги, фильтры, пустую тару и другие приспособления для изготовления суррогатного алкоголя.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении 69-летнего собственника помещения было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции. Следствие устанавливает личности граждан, которые причастны к противоправной деятельности.

Андрей Пугачев

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