В Адыгее планируют модернизировать 44,8 км коммунальных сетей в 2023-2024 годах

В рамках новой программы модернизации сетей ЖКХ на территории Адыгеи в ближайшие полтора года планируется обновить 44,8 км сетей, улучшив качество коммунального обслуживания для 14 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Фонд развития территорий».

Среди проектов, к которым приступят уже в текущем году — ремонт 14,5 км теплосетей в Адыгейске, реконструкция участка водопровода протяженностью 27,3 км в Майкопе. Также в региональной столице будут обновлены 3 км сетей канализации на ул. Ветеранов.

Для реализации программы будет выделено 680,9 млн руб. Из этой суммы 561,7 млн руб. — средства федерального бюджета. Оператором программы выступит ППК «Фонд развития территорий».

Анастасия Назарова